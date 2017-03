ಥಾಣೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ವಿೂನಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಥಾಣೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೂತನ ಮೇಯರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಯವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

English summary

Shiv Sena Corporator Meenakshi Shinde (Poojary) elected as Thane Mayor unopposed on Monday. Interestingly she was from Udupi, Karnataka and belongs to Billava community. On behalf of Women's Day, Billava Association Mumbai felicitated her at Santacruz on Wednesday