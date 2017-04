ನಿರ್ದೇಶಕನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚಿನ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 14:17 [IST]

English summary

A sessions court in Mumbai has convicted model Preeti Jain and sentenced her to three years in jail for plotting to kill film director, Madhur Bhandarkar.