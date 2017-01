ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ: ಶಿವಸೇನೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಾಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೈತ್ರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಸೇನಾ ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

As the Bharatiya Janata Party-Shiv Sena alliance in Maharashtra looks shaky, a senior Shiv Sena leader on Friday said that the party was not leaving the coalition government in the state