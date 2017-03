ಮುಂಬೈ: ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಇಂದು ಭಾರೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

Maharashtra Association of Resident Doctors protest over recent incidents of assault against doctors. Doctors sitting on silent protest outside OPD at Sion Hospital after recent incidents of violence against them.