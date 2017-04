ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಲ್ಲ! ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ ವಾಡ್

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿವಸೇನೆಯ ಸಂಸದ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ ವಾಡ್ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗೆ ದೇಶದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

I apologise nation for my behaviour, but I will never apologise Airlines, Ravindra Gaikwad, shivasena MP, accused of attacking an airlines official in Delhi told today, in Parliament.