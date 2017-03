ಶಹಬ್ಬಾಶ್ ಮೋದೀಜಿ ಎಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್!

ಇದೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕುರಿತು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ...

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 16:15 [IST]

English summary

I really impressed by Prime Minister Modi's quick learning ability, President Pranab Mukarjee told. He was Talking in a programme, organised my India Today Group in Mumbai.