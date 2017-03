ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸಂಚು, ಅಧಿಕಾರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ

ಸೋಮವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ದುರಾನಿ 26/11ರ ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಸಂಚನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

English summary

On Monday former National Security Advisor of Pakistan, Muhammad Durrani said that the Mumbai 26/11 attack was a classic example of cross border terrorism carried out by his country. He however said that the Pakistan government had no role to play in it. Many in the media went to town with the news, but the fact is that there is nothing new in the claim.