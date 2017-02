ಮುಂಬೈನ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ, ನಾಲ್ವರು ಸಜೀವ ದಹನ

ಮುಂಬೈನ ಭಿವಂಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

English summary

Four people were killed, and two others suffered burns, when a major fire broke out in a godown in Bhiwandi, near Mumbai, on Sunday(February 19, 2017)