ಮಾಲಕಿಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿಕೊಂಡ ನಾಯಿ

"ಲಕ್ಕಿ ಬರೀ ನಾಯಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಯುವತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 14:52 [IST]

English summary

A pet dog has been stabbed to death while trying to save the master from knife-wielding attacker in Mumbai. The owner of the dog, an orphan girl, is demanding justice to the dog. In another incident, a CRPF sniffer dog was bitten by venomous snake in Chattisghar. Now the dog is out of danger.