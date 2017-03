ಪಾಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಬಂಗಲೆ ನೆಲಸಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಮುಂಬೈ ಸಾಗರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 1930ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ನೆಲಹಾಸು ಹಾಕಿ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

English summary

The sprawling mansion in Mumbai built by Pakistan's founder Mohammad Ali Jinnah should be demolished, one of the city's top builders has told the government.