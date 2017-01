ಎಟಿಎಂ ವಿಥ್ ಡ್ರಾಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಮಿತಿ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಾಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಿಥ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೂರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 16, 2017, 17:14 [IST]

English summary

If you thought not being able to withdraw as much as you wanted to from ATMs was painful, here's some more worry coming your way. The government is considering a proposal to reduce the free withdrawals by more than half to just three, instead of the nearly 8-10 now, including from banks where one has accounts.