ಮುಂಬೈ ಚುನಾವಣೆ: ಸೋತಿದ್ದ ಅತುಲ್ ಶಾ ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ..

ಏನನ್ನಿಸಿತೋ ಏನೋ ಅತುಲ್ ಶಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅತುಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಬಗಾಲ್ಕರ್ ಮಧ್ಯೆ ಓಟುಗಳು ಸಮ ಸಮ ಆದವು.

English summary

BJP Maharashtra state spokesperson Atul Shah won Ward number 220 of the Brihanmumbai Municipal Corporation, after three rounds of recounts and a lottery, when the number of votes became tie with Shiv Sena candidate Bagalkar.