ನಟ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

ಹಿರಿಯ ನಟ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಳಲಿ ನಿತ್ರಾಣರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ಅವರ ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಖನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 15:17 [IST]

Veteran actor, BJP MP Vinod Khanna hospitalised in Mumbai on Tuesday due to severe dehydration, his son said.