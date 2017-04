ಬೆಂಗಳೂರು ಯುವಕನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ- ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್!

ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್, ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ!

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 10:36 [IST]

English summary

A 2೦ year old Bengaluru man committed suicide in Mumbai, after going live on facebook. The incident create some sensation in the city. The man was a drug addict and he was suffering from depression. He mentioned these in his 9 shorts death notes.