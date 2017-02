ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಶುಲ್ಕ!

ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿ, ಆ ನಂತರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಗದುರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 12:25 [IST]

English summary

From March 1st, 2017 most banks are expected to begin levying transaction charges on customers. Even as the country marches past the demonetisation era, banks will begin charging for transactions above a certain limit on a monthly basis.