ಅಮಿತಾಬ್ ಹಾಗೂ ಜಯಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್

ಅಮಿತಾಭ್ ಹಾಗು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕಾಲದ ಆಪ್ತ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 14:28 [IST]

Politician Amar Singh was a close friend of Amitabh and Jaya Bachchan, claimed that Amitabh and Jaya live separately, and also hinted at a rift between Jaya and daughter in law Aishwarya Rai Bachchan.