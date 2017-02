ಹಾವಿನ ಜತೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ ಟಿವಿ ನಟಿಯ ಬಂಧನ!

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾವಿನ ಜತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೊಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಉಲ್ಫಾತ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವಿನ ಜತೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

TV Actress Shruti Ulfat and four others arrested for posting pictures with a protected cobra in social media on October 2016. The cobra is protected under the Wildlife Protection Act – 1972. As per that it is an offense to capture and post pictures and videos with cobra. However Ulfat deny her arrest and said that, she did not do any crime and hence there was no question of getting arrested.