ವಿಡಿಯೋ: ನಟ ನವಾಜ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ!

ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ತಾಣ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಲವರ ಕಣ್ತೆರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

English summary

Actor Nawazuddin Siddiqui has shared a video on Twitter and makes an emotional appeal to the viewer, he talks about what religion he actually belongs to.