ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಪ್ಲೇಕಾರ್ಡ್(ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಫಲಕ) ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತನ್ನು ಪ್ಲೇಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ps://twitter.com/hashtag/WeAreEqual?src=hash">#WeAreEqual .. and #genderequality ... the picture says it all !! pic.twitter.com/QSAsmVx0Jt — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 1, 2017

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 13:54 [IST]

English summary

Amitabh Bachchan took to Twitter to share a photo of himself holding a placard which threw light on his intentions of splitting his property between his children Abhishek Bachchan and Shweta Nanda after his death #WeAreEqual.