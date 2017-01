ಯುವಕನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರಿತ: ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಂಧನ

ಯುವಕರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ವೇಳೆ, ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಯಾಸೀನ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 14:26 [IST]

English summary

A hotel owner arrested for stabbing the youth in a petty clash in Bantawala, Mangalore. The youth has admitted to hospital and police has arrested the accused.