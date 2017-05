ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟಚ್ ನೀಡಿದ ಕೇಶವಯ್ಯಾ

ಈವರೆಗೆ ಬೈಬಲ್‍ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಟಕ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಹಾಡುಗಳು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಟಚ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಮುಳಿಯ ಕೇಶವಯ್ಯ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Yakshagana has largely been the medium bringing alive Hindu mythology on stage, but here in a rare and undoubtedly unique effort, life of Messenger of Peace- Jesus Christ is being assayed through the colourful art of Yakshagana by veteran writer Muliya Keshavaiah. The program is organized on 27th May at Donbosco Hall in Mangaluru