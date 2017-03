ಆನೆ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸುಳ್ಯ ಬಾಲಕಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಂದನೆ

ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹಾವಳಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿಕಿತಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 13:55 [IST]

English summary

Wild elephants go on rampage around Sullia by destoying crops. Angry 4th std young girl Nikitha writes a letter to PM Modi and receives immediate action from PMO's office. Sullia villagers are now proud of Nikitha's brainy work.