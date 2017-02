ಮಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಗಂಡ, ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಕೇಸು ದಾಖಲು

ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಗಂಡನ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 14:47 [IST]

English summary

Building contractor Jayanth in Mangaluru bangs his wife using a helmet and threaten her for acid attack by paying supari. A case has been registered at Ullala police station.