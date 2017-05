ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ?

ಗೋವಾದಂತೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿರಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗರನ್ನು ನಿರಂತರ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

English summary

Though Mangaluru is blessed with amazing and beautiful sightseeing, yet touristers in the city is comparatively lower than Goa. Though there are beautiful beaches, churches, temples, chapels yet the government is not taking necessary actions to improve tourism in the city.