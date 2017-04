ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮಂಗಳೂರಿಗರ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಂತ್ರ

ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ನಗರ. ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ಜತೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಿಸಿ ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದ ಭೂತದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Mangaluru the coastal belt of Karnataka has now suppressed people with extreme heat. Ice cream parlous, Juice junctions are damn packed. To avoid this extreme heat people are now moving to different cool destinations.