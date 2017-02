ವಧು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ವರ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣು

ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಯುವಕನೂ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A week after a bride committed suicide at her residence in Mangaluru, the prospective groom too followed her, hanging himself at Chaliangod here on Wednesday February 15. Chandrashekar was supposed to get married to Nandita (26), a resident of Nagori in Mangaluru, on February 13.