ವಿಟ್ಲ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೋಗಿ ಹನೀಫ್ ಅರೆಸ್ಟ್

ವಿಟ್ಲದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಮೋನು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೋಗಿ ಹನೀಫ್ ನನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತನ ಸಹಚರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Written by: ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 24, 2017, 18:05 [IST]

English summary

Jogi Hanif, main accused of Vitla kidnap case, arrested by Bantwal police on Friday.