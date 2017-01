ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ನಿರಂತರಂ, ಬಾಳಿಗ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧನ

ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಳಿಗಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಘಾತವಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳಿಗ (82) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 21:13 [IST]

Slain RTI activist's Vinayak Baliga's mother Lakshmi Baliga (81) passed away on Sunday, January 8 at a local hospital in Mangaluru.