ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ?

ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಈಗ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

English summary

After Mangaluru is going to be the smart city it is necessary to made Mangaluru airport as a smart one. People needed direct flights for abroad from Mangaluru.