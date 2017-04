ಅಸಹಾಯಕ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಉಳ್ಳಾಲ ಇನ್'ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್

ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೃದ್ಧರೋರ್ವರು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಆರ್ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Ullal Inspector Gopikrishna of Mangaluru shares a helping hand to an old age person, who was mentally unstable and couldn't find his home. Inspector helped old age person to reach his home safe.