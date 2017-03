ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ತಲವಾರಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಉಳ್ಳಾಲದ ರಹಮಾನಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ 23 ವರ್ಷದ ನೌಷದ್ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ತಲವಾರಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Two unidentified men attacked a man in Ullal, Mangalore. The man has admitted to hospital, the reason for the incident is yet to be known. Case has been registerd.