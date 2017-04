ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 8 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್

ಈ ಮೊದಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 6 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವ‌ಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೂತನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಬೇಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 8 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Two Parking bay which was under construction at Mangaluru International Airport has began to work now. The project is estimated to be 4 crores.