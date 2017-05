ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಕಾಯುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಂಗಳೂರಿಗರು

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಯ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಫೋರಮ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

Puneeth from Ganjimutt and Damodar from Mulky were allegedly cheated by a city-based recruitment agency and forced to work as shepherds in Saudi Arabia, where they were not even paid salaries. their passports also seized. Now Indian social forum is spreading it's hand to help them