ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಇಬ್ಬರು ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರರು ಬಲಿ

ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 10:19 [IST]

English summary

Two Indian origin ISIS terrorists killed in a drone attack at Afghanistan on Saturday. Both of them belongings to the place called Padnna in Kasaragod district of Kerala.