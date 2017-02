In pics: ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ನಿವೇದಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡು ದಿನಗಳ 'ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಕ್ಕ -ನಿವೇದಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ'ಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 11:58 [IST]

English summary

Two-days ‘Swami Vivekananda Akka-Nivedita Sahitya Sammelan’ was ended here in Nehru maidan, Mangaluru. The event started with a procession of books on Swami Vivekananda and Sister Nivedita on February 11.