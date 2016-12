ಉಳ್ಳಾಲ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಯ ಮಗ ಸರಗಳ್ಳತನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಹೀರೋ ಥರ ಕಾಣುವ ವಿಮರ್ಶ ಆಳ್ವಾ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ವಾಣಿ ಆಳ್ವಾ ಮಗ. ಮರೋಳಿಯ ವಾಸಿ.

English summary

Two arrested in chain snatching case by Ullala police on Tuesday night. One of the accused Vimarsha Alwa, son of government officer Vani Alwa.