ಮಂಗಳೂರಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅರ್ನವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲತಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗ ಅರ್ನವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Two and half year boy Arnav from Mangaluru donates his hair for cancer patients. Parents Ashwin Prabhu and Shrilatha have packed and sent his hair to American Cancer Foundation and have urged them that the wig made of their child Arnav must be given to Indian cancer patients.