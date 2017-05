ಮಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ದೇರಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಾಂ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕಾರು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ದೇರಣ್ಣ ಕಾರನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a recent incident the city saw a pleasant turn of events when a traffic police personnel became an angel in disguise to a woman whose car broke down in the middle of the busy road. Hats of to traffic police Deranna, from the Traffic West Police Station Pandeshwar.