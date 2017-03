40 ರು. ಶುಲ್ಕ ಬದಲಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರು. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!

ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಗುಂಡ್ಮಿ ಟೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಚಾತುರ್ಯ; ಕೋಟಾ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

An attendant at Gundmi toll gate on the Kochi-Mumbai National Highway on Saturday swiped Rs 4 lakh instead of Rs 40 from a doctor’s debit card. The incident took place on Saturday night when the doctor from Mysuru, Karnataka, was heading to Mumbai in his car.