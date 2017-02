ಟೋಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮಂಗ್ಳೂರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ತಲಪಾಡಿ ಬಳಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕರಾವಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Certain private buses moving on the highway between the city, Udupi and Kundapur have suddenly hiked bus fares since the last some days. The passengers have been caught unawares by this unexpected hike, as the bus owners had not given advance indication of their intention.