ಕಡಲತಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ದರ್ಬಾರ್

ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಾದ ಪಂಪ್‍ವೆಲ್, ಉರ್ವಾಸ್ಟೋರ್, ಕಂಕನಾಡಿ, ಬಿಜೈ, ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಜನರ ಕಣ್ಣುಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತೀ ಕೆ.ಜಿಗೆ 240 ರಿಂದ 260 ದರವಿದ್ದರೂ ಜನರು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Friday, April 28, 2017, 16:29 [IST]

Java Plum, known as Jamun, Jambul is coming to Mangaluru market. Seniors in Mangaluru are rushing out of their homes to buy this fruit. Because it have high sugar or diabetes healing ailments.