ಅನಿಲ್ ಬೋಕಿಲ್ ಅರ್ಥ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ!

ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಅರ್ಥಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಿಲ್ ಬೋಕಿಲ್ ಮಂಗಳವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 21) ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪನಗದೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೊಡ್ಡ ನೋಟುಗಳ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 13:06 [IST]

English summary

Anil Bokil, Member of the Pune-based ArthaKranti Sansthan, said the Bank Transaction Tax (BTT), which his organisation has proposed to the central government, is the best solution for Indian economy. According to ArthaKranti proposal, there should not be any high denomination currency above Rs 50.