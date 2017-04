ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಕರಾವಳಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೇನೆ ಸೇರಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಯುವಕರು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

English summary

Number of persons who interested to joining the Indian army from Coastal Karnataka has increased 10 times more says report.