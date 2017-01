ಇದು ಕಂಬಳದ ಅನಭಿಷಕ್ತ ದೊರೆಯ ಇಂಟೆರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ..!

ಕಂಬಳದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋದ ಕಂಬಳದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆ ‘ಕೋಣ ನಾಗರಾಜ’ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾಲಿಕ ಸದಾಶಿವ ಸಾಲಿಯಾನರ ಬದುಕಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 17:49 [IST]

English summary

Profile of uncrowned king of kambala "Kona Nagaraj" and his owner Sadashiva Salian Poyyottu.