ಮಂಗಳೂರು: 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಬಾಯಿಸ್ತಾರೆ..!

ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ಹೊಟೇಲ್, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೋ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಾರಣ ನಾಣ್ಯ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ..!

English summary

Confusion prevails in the Mangaluru city with regard to the legitimacy of the Rs 10 coin. All because of a rumour circulated by some people on social media that the Reserve Bank of India (RBI) has declared the Rs 10 coin as 'invalid'.