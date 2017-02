ಟೋಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಫೆ.11ರಂದು ಮಂಗಳೂರು-ತಲಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಮಂಗಳೂರು-ತಲಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಸಂಘನೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 18:37 [IST]

English summary

Talapady Tollgate effect, Feb 11 Bus bandh between Talapdy and Mangaluru city said, Santosh Shetty. Speaking to Canara Bus Association Mr. Rajavarma Ballal said there is no such matter brought into my notice told Oneindia Kannada.