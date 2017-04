ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿದ ಎಳನೀರು ಬೆಲೆ!

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ ಎಳನೀರಿನ ಬೆಲೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

English summary

Tender coconut price in Mangaluru became very high these days. Becuase of hot summer demand for tender coconut increasing, and supply is decreasing. So naturally price hikes.