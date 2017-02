ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ… ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲತಡಿಯ ನಗರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು 38.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ 7 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 14:58 [IST]

English summary

Highest temperature was recorded in coastal cities of Karnataka, Mangalore, Karavar and Honnavara in the month of February.