ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಜರಂಗಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸುಳ್ಯ ಬಜರಂಗದಳದ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 18:45 [IST]

A video went viral a Bajrang Dal leader allegdely harassing women in Sullia. But, Police said harassment news is false, it was family matter, his family members were thrashing him for not returning to home and leaving his wife and children.