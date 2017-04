ಸುಳ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿಪೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದು?

ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಉಬರಡ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಯರ್ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Sullia Bus depot construction delayed even after tender period is over. Construction of bus depot started in 2014 with a cost of 3 crores but it fails to complete within mentioned period of construction.